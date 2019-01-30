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30.01.2019 / 14:44
Среда обитания
Хрустальный дом: первая мебельная коллекция Baccarat
Фото: Baccarat
Фото: Baccarat

Французская мануфактура Baccarat, один из самых известных в мире изготовителей изделий из хрустался, впервые за свою более, чем 250-летнюю историю выпустила коллекцию мебели Baccarat La Maison.
Для создания мебельной линии компания объединилась с известным производителем предметов интерьера класса «люкс», Luxury Living Group. Примечательно, что непосредственными разработчиками Baccarat La Maison, в которую вошли хрустальный бар, кресла, пуфы, журнальный столик, диван, подвесной светильник и зеркало, совместно с мастерами Baccarat создавали выдающиеся дизайнеры с мировым именем: Арика Леви, Жак Гранж, Доротея Буасье и Патрик Жиль. А главным декоративным элементом коллекции стала декорированная вертикальными полосами хрустальная плитка New York. В России коллекция будет доступна уже в феврале 2019 года.
 

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