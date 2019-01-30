В самое ближайшее время в бутике Dior в Столешниковом переулке можно будет познакомиться с украшениями из коллекции Dior Haute Joaillerie: 9 изделий будут экспонироваться с 1 февраля по 10 марта.

Разделенная на три части, коллекция отсылает к высокой моде и великосветским балам, которые так или иначе имели непосредственное отношение к жизни и творчеству создателя Дома, Кристиана Диора. Отправной точкой при создании первой части коллекции, Dior à Versialles, как следует из ее названия, стал Версальский дворец. В представленных арт-директором ювелирной линии Dior Виктуар де Кастеллан кольце, браслете и серьгах Boiserie Sapphire скрыты намеки на позолоченные узоры интерьера, канделябры и декоративные маски, неизменно сопровождавшие самые роскошные балы эпохи.

Главным героем мини-коллекции Dior et d’Opales стал опал, любимый камень Виктуар де Кастеллан. Переменчивый и многогранный, этот камень создан самой природой в самых разных цветах: от белого, желтого, зелено-голубого – до оранжевого и черного.

И, наконец, еще одна ключевая тема украшений – Высокая мода. Коллекция Soie Dior с часами La D de Dior Précieuse Emerald и кольцом Gros Grain Sapphire ring – не что иное, как мостик между искусством Кутюрье и искусством Ювелира, платьем и драгоценным изделием, которые всегда следуют рука об руку, в особенности - на великосветских балах.