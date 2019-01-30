Постановление администрации Курской области от 29 января 2019 года № 33-па "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области за 4 квартал 2018 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Курской области от 28 марта 2013 г. № 17-ЗКО "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Курской области" Администрация Курской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Курской области за 4 квартал 2018 года:

в расчете на душу населения 9058 рублей;

для трудоспособного населения 9741 рублей;

для пенсионеров 7577 рублей;

для детей 8923 рублей.

2. Комитету информации и печати Курской области (Д.В.Михайлов) обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума в Курской области, установленной настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области Р.В.Старовойт

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