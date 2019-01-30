На Францию обрушился мощный циклон "Габриэль"

Власти Франции создали кризисный штаб в связи с непогодой. На страну начал оказывать влияние мощный циклон "Габриэль".

Специальной песко-солевой семсью обрабатывают основные автострады вокруг Парижа. Однако некоторые дороги будут закрыты. Причина - особенности рельефа (крутые подъемы и спуски).

Также отменены все рейсы школьных автобусов, чтобы не подвергать опасности жизнь детей. Ожидается, что и многие взрослые не смогут попасть на работу и будут вынуждены взять отгулы, согласовав это с руководством.

В автомагазинах Парижа наблюдается ажиотажный спрос на цепи для колес, зимние шины и щетки для очистки стекол.

Циклон "Габриэль" уже накрыл западные районы Франции. Скорость ветра там достигает 27 метров в секунду. Атмосферный вихрь направляется на юго-восток. В регионе Иль-де-Франс в среду может выпасть до 15 см снега.