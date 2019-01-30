Постановление правительства Нижегородской области от 28 января 2019 года № 33 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Нижегородской области за IV квартал 2018 г."

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Нижегородской области от 24 декабря 2012 года № 166-З "О порядке установления величины прожиточного минимума в Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Нижегородской области за IV квартал 2018 года" в расчете на душу населения 9222 рубля и по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения - 9952 рублей;

- пенсионеров - 7666 рублей;

- детей - 9355 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин

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