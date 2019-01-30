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30 января 2019 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 30 января 2019 года № 20 "О прожиточном минимуме в Новосибирской области за IV квартал 2018 года"

Опубликован 30 января 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 258-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Новосибирской области" постановляю:

Установить по представлению министерства труда и социального развития Новосибирской области величину прожиточного минимума в Новосибирской области за IV квартал 2018 года в расчете на душу населения 10552,0 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения - 11217,0 рубля, пенсионеров - 8524,0 рубля, детей - 10800,0 рубля.

А.А.Травников

 

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