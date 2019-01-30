Объявлен конкурс на премию Союзного государства в области науки и техники

Постоянный Комитет Союзного государства сообщил о начале приема документов на соискание Премии Союзного государства в области науки и техники и порядке выдвижения кандидатур на соискание премий в 2019 году.

Премия присуждается белорусским и российским ученым и специалистам за выдающиеся результаты совместных научных исследований, открытия и научные достижения, существенно обогатившие мировую науку и внесшие значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за совместную разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики, социальной сферы и укрепление обороноспособности Союзного государства.

Прием документов на соискание премий будет производиться в период с 15 февраля по 1 апреля 2019 года.

Подробнее о конкурсе читайте на сайте Постоянного Комитета Союзного государства.