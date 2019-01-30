Орешкин сравнил проблемы в туристической отрасли с банковской сферой

Российские туристические компании недокапитализированы. Подобная ситуация аналогична банковской сфере и создает ряд рисков, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Он привел в пример ситуацию на острове Хайнань конца прошлого года. Тогда несколько тысяч туристов застряли из-за банкротства компании.

"Здесь у нас, к сожалению, в туристической отрасли среди туроператоров ситуация очень похожа на банковскую систему, ситуацию с дольщиками", - пояснил министр журналистам.

Он также добавил, что правительство будет аккуратно работать, чтобы обеспечить максимальную безопасность для российского туриста, чтобы он смог отдохнуть без проблем и стресса.

Орешкин также сообщил журналистам, что в ближайшие месяцы будет представлена Стратегия развития туризма в РФ до 2035 года.