Парламент Беларуси готовится к предстоящим избирательным кампаниям

На эффективную и системную работу с избирателями в текущем году обратил особое внимание на заседании Совета Палаты представителей ее председатель Владимир Андрейченко. Напомнив, что впереди у страны две избирательные кампании, которые повлекут за собой рост политической активности, парламентарий дал понять, что "ни в коем случае нельзя допустить всплеска деструктивных настроений в обществе. Все усилия по развитию экономики, повышению благосостояния людей будут тщетными, если мы не сохраним общественный мир и согласие".

По данным, размещенным на сайте Центризбиркома, не позднее 30 августа 2020 года в Беларуси должны состояться выборы президента, парламентские пройдут не позднее 10 сентября 2020 года.

"Социальная стабильность - главное непременное условие укрепления суверенитета и независимости, поступательного развития и повышения качества жизни граждан", - отметил Андрейченко, которого цитирует БЕЛТА.

Спикер назвал работу с населением, внимательное отношение к вопросам и проблемам людей основной задачей депутатов. Он призвал тщательно "анализировать общественные инициативы, которые вырастают не на пустом месте, устанавливать причины, по которым граждане проявляют недовольство, активно работать с местными властями по их устранению", - поручил председатель Палаты представителей.

Совет Палаты представителей, сообщает агентство, составил график подготовки законопроектов для рассмотрения на весенней сессии, план международного парламентского сотрудничества на 2019 год и другие вопросы.