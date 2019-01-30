Почта банк дает активным клиентам особые условия по кредитам, вкладам и сберегательным счетам

С 22 января 2019 года начал действовать уникальный тарифный план "Активный", который дает возможность активным клиентам банка получить специальные условия по кредитам, вкладам и сберегательным счетам. Совершая повседневные покупки и платежи на сумму от 10 тыс. рублей в месяц с помощью любой дебетовой или кредитной карты Почта Банка, а также в "Почта Банк Онлайн", клиент получает выгоду в виде снижения процентной ставки по кредиту на 2%, а также увеличения процента на остаток на сберегательном счете на 1% и по вкладу на 0,25%. При этом клиент может воспользоваться всеми тремя специальными предложениями одновременно. Особые условия действуют для кредитов и вкладов, открытых с 22 января 2019 года.

Специальные условия активируются автоматически с первого числа каждого месяца, если в предыдущем месяце клиент совершил расходные операции на указанную сумму. Если клиент использует несколько карт, то при подсчете совершенных за месяц операций обороты по ним суммируются. При этом не учитываются операции по снятию наличных, переводам физическим лицам, приобретению денежных средств и финансовых инструментов, погашению кредитов, оплате туристических услуг и оплате в категории "игры" в социальных сетях.

"Тариф "Активный" - это своего рода программа лояльности для активных клиентов банка, регулярно использующих карту для повседневных покупок. Ее уникальность заключается в том, что она не привязана к конкретной карте, а специальные условия действуют для всей линейки кредитов наличными и вкладов банка и суммируются. Таким образом, каждый клиент может влиять на размер ставки по кредиту или вкладу, всего лишь совершая повседневные траты и платежи. Банк установил небольшой порог по ежемесячным транзакциям, поскольку клиенты проживают не только в крупных городах, но и малых населенных пунктах, в которых люди, как правило, тратят небольшие суммы. Поэтому тариф "Активный" Почта Банка можно по праву назвать "народным" и одним из наиболее привлекательных на сегодняшний момент предложений на рынке. "Мы не предлагаем клиентам тратить больше, мы предлагаем делать это с помощью карт Почта Банка", - отметил Григорий Бабаджанян, вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса.

Объем транзакций будет оцениваться в рамках каждого календарного месяца, и в зависимости от суммы клиенту либо будет продлено действие льготных условий, либо возвращены базовые условия по кредиту, вкладу или сберегательному счету. По вкладу и сберегательному счету специальные условия начинают применяться с даты подключения тарифа "Активный". По потребительскому кредиту льготная ставка применяется с первого дня расчетного периода кредитного договора, следующего за датой начала этого периода, в котором было совершено операций на 10 тыс. рублей. После изменения кредитной ставки сумма ежемесячного платежа не изменяется, при этом может сократиться или увеличиться срок выплаты кредита. При изменении ставки клиенту направляется СМС-уведомление.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-службой Почта Банк