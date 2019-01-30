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30.01.2019 09:29
Рубрика: Экономика

Правительство утвердило правила отбора проектов модернизации ТЭС

Текст: Надежда Толстоухова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление "О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (ТЭС)".

Документ опубликован на сайте правительства.

Постановление утвердило правила определения максимальных и минимальных капитальных затрат на реализацию проектов модернизации ТЭС, правила индексации этих затрат и правила отбора проектов модернизации. Кроме того, в постановлении закреплена обязанность Министерства энергетики и Минэкономразвития до 1 июля 2019 года представить в правительство проект постановления, которым определялись бы механизм компенсации затрат на модернизацию и источники финансирования этих работ.

Фото: iStock
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"В целях привлечения инвестиций в модернизацию устаревшего основного оборудования генерирующих объектов электростанций подписанным постановлением внесены изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства. Предусматривается переход к конкурентным отборам мощности на 6 лет (сейчас 4 года), поэтапная индексация ценовых параметров конкурентного отбора мощности для конкурентных отборов мощности в 2022-2024 годах, проведение конкурентных отборов проектов модернизации тепловых электрических станций, использующих отечественное (локализованное) оборудование", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

- Программа модернизации генерирующих мощностей позволит в течение 10 лет привлечь 1,9 триллиона рублей частных инвестиций в модернизацию теплоэлектрических станций и суммарно модернизировать 41 тысячу мегаватт мощностей по всей стране, в том числе в регионах Дальнего Востока и неценовых зонах. Первый отбор будет осуществляться в этом году, в апреле-мае, на период поставки мощности с 2022 по 2024 год. В целом программа рассчитана на 10 лет: с 2022 по 2031 год мощности будут модернизированы, - заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр энергетики РФ Александр Новак.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Председатель Правительства
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