Президент Киргизии обвинил оппозицию в попытке сорвать саммит ШОС

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил непарламентскую оппозицию в попытке сорвать саммит ШОС. С этим заявлением он выступил сегодня на заседании Совета безопасности республики.

Глава Киргизии выступил с резкой критикой в отношении отдельных оппозиционных партий, выступающих против работы китайских компаний в республике. Одна из них несколько дней назад провела митинг на центральной площади в столице, требуя выдворить граждан КНР из страны. Милиция разогнала акцию протеста, задержав некоторых участников.

Сооронбай Жээнбеков назвал организаторов митинга провокаторами и обвинил поддерживающих их политиков в стремлении сорвать саммит ШОС, который должен пройти во второй декаде июня в Бишкеке.

- На встрече будут обсуждаться важные вопросы, - заявил он. - Мы намерены решить многие проблемы, которые тянутся годами. Но есть силы, которые пытаются препятствовать проведению саммита. Тогда как Китай - вторая страна в мире. Даже в Африке привлекают инвесторов из КНР, потому что они строят большие предприятия. Эти страны на расстоянии тысяч километров от Китая, а Киргизстан граничит с его автономной областью Кызыл-Суу. Мы должны привлекать инвестиции и не позволять провокаторам такие вещи.