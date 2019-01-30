Проекты белорусских книгоиздателей и Посткома СГ презентуют в Минске

Представить многообразие и совершенство деловых контактов и человеческих судеб Союзного государства позволяет новый книжный проект, подготовленный в содружестве с Постоянным комитетом СГ и белорусскими издательствами энциклопедии и "Мастацкая літаратура". Презентация книжной новинки "Регионы для Союзного государства" состоится буквально через неделю на XXVI Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая, как уже информировал "СОЮЗ", откроется 6 февраля.

Это иллюстрированное издание посвящено V Форуму регионов Беларуси и России, который состоялся осенью минувшего года. "Большое внимание в книге уделено развитию межрегиональных связей в Союзном государстве, которые являются приоритетным направлением белорусско-российского взаимодействия, служат фундаментом торгово-экономических, научно-технических и социально-культурных отношений между двумя странами", - рассказали БЕЛТА в Министерстве информации.

Перевернуть страницы исторического наследия славянских народов позволяет и книга "Белорусский след в культуре и архитектуре Москвы". Уникальные изделия ремесленников - керамистов, резчиков по камню и дереву, золотых и серебряных дел мастеров, созданные выходцами из Беларуси в XVII веке в российской столице, представлены в ней богатейшим иллюстративным рядом.

Как известно, мастера из синеокой участвовали в создании и украшении дворцов и теремов Московского Кремля, царского дворца в Коломенском, монастырей, храмов и церквей, внесли в культурный облик российской столицы и европейские художественные черты.

А альбом "Жемчужины Беларуси и России" познакомит читателей с природными достопримечательностями, архитектурными памятниками, мемориальными комплексами и ансамблями двух стран. Кроме того, будет представлена книга "Ветка. История старообрядчества". Оба эти издания удостоены соответственно дипломов 1-й и 2-й степени в специальной номинации "Содружество" Национального конкурса "Искусство книги - 2018".

XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет под слоганом "Больше, чем книги" с 6 по 10 февраля. На площадке около 3 тысяч квадратных метров будет представлено более 300 экспонатов. Заявки на участие "в книжных именинах" подали представители 35 стран. Ожидается, что ярмарку посетят около 60 тысяч человек.