Работы по купольному кресту храма Росгвардии завершатся в конце января

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) продолжает возводить в Балашихе храмовый комплекс. По словам представителя компании-застройщика Алексея Кузнецова, в конце января 2019 года завершатся работы по изготовлению купольного креста главного храма Росгвардии, а в феврале к установке подготовят сам купол и колокол.

Рядом с собором будет возведен приходской дом, в котором разместится воскресная школа для детей и взрослых. Там будут работать кружки хорового пения и изобразительного искусства. В Росгвардии напомнили, что решение о строительстве было принято предстоятелем Русской православной церкви святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым. Возведен храм будет в честь святого равноапостольного князя Владимира - небесного покровителя Росгвардии.

"Православные храмы и часовни, в том числе и полевые, есть во многих воинских частях и учреждениях Росгвардии. Строящийся Князь-Владимирский храм станет главным храмом Росгвардии. Его строительство важное событие для каждого военнослужащего и сотрудника Росгвардии. Вне зависимости от региона их службы, каждый росгвардеец будет иметь возможность посещать главный храм войск национальной гвардии", - отметил замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин.

Отмечается, что территория под строительство выбрана не случайно - здесь дислоцируется дивизия имени Дзержинского, компактно проживают семьи военнослужащих войск нацгвардии. По проекту предполагается построить храмовый комплекс, состоящий из дома причты и храма, высота которого составит свыше 40 метров.

В храме будет размещена икона Святого равноапостольного великого князя Владимира. Сейчас она хранится в Центральном музее войск Росгвардии. Ожидается, что освещение купольного креста Главного Храма Росгвардии состоится в апреле 2019 года, и приурочено ко Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.

Напомним, в настоящее время в подмосковном парке "Патриот" в Кубинке ведется строительство главного храма Вооруженных Сил России. Высота храма составит 95 метров, вместимость - до 6 тысяч человек. Уже известно, что Главный храм ВС РФ будет построен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.