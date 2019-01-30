200 тысяч жителей Подмосковья не смогли выехать за границу из-за долгов

Из-за задолженностей по штрафам, алиментам, налогам и прочим обязательным платежам в прошлом году более 200 тысяч жителей Подмосковья стали невыездными, сообщил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области Николай Коновалов.

По его словам, нежелание граждан исполнять свои финансовые обязательства обернулись возбуждением 1016 уголовных дел. 952 из них - за уклонение от уплаты алиментов, 22 - за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. "Помимо этого, мы возбудили четыре уголовных дела в отношении руководителей предприятий за невыплату сотрудникам заработной платы", - сказал Коновалов.