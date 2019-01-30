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30.01.2019 17:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ярославлем возбуждено дело об опасном для глаз квесте

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, организовавшего травмоопасную квест-игру.

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В региональном следственном управлении СК РФ рассказали, что 16 января в квест-комнате "Воскрешение-лабиринт" в Рыбинске проходило развлекательное мероприятие, в котором участвовали шесть человек. Все было хорошо, однако в финале квеста его организатор, не предупредив участников и не обеспечив их защиту, неожиданно использовал петарды для фейерверка. Одна из них попала в глаз 17-летней девушки, тяжело ее травмировав. Медики в итоге диагностировали контузию глаза четвертой степени, субконъюктивальный разрыв склеры, кровоизлияние в переднюю камеру глаза, частичный отрыв радужки от ресничного тела, отсутствие хрусталика.

- По результатам проверки в отношении 31-летнего индивидуального предпринимателя, организовавшего в арендованном помещении деятельность по оказанию развлекательных услуг, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - рассказала официальный представитель регионального СУ Кристина Гузовская. - Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Кроме того, по словам Гузовской, в адрес областного прокурора направлена информация с предложением организовать проверку соблюдения требований федерального законодательства теми организациями, которые занимаются проведением квест-игр на территории региона.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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