СК начал проверку после массовой драки детей на физкультуре

В Московской области следователи начали проверку после шокирующего инцидента в одной из школ. В Химках прямо на уроке физкультуры дети избили своего товарища после оскорблений педагога.

Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК, во время доследственной проверки будут уточняться все обстоятельства этой истории. По итогам предварительного расследования решится, есть ли основания для уголовного дела.

Об инциденте в школе в Химках стало известно после многочисленных сообщений в соцсетях. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова выехала в школу и разобралась в ситуации. По предварительным данным, учительница оскорбила мальчика, который слишком долго завязывал шнурки. Это и спровоцировало массовую драку детей. После инцидента женщина-физрук подала заявление об увольнении.