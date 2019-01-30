В Москве пройдет ежегодный Всероссийский форум "PR+Forum 2019"

7-8 февраля в Москве состоится III Всероссийский форум "PR+Forum 2019", который соберет на одной площадке свыше ста профессионалов сферы PR из компаний крупного и среднего бизнеса.

Деловая программа мероприятия даст ответы на наиболее актуальные вопросы, встающие перед профессионалами сферы PR на сегодняшний день. Ключевыми темами официальной программы форума станут: реалии и тренды сферы PR в 2019 году, антикризисный PR и информационные войны, оценка PR-кампаний, digital-каналы и PR-digital в сегментах B2B и B2C.

Первый день мероприятия будет посвящен трансформации профессии PR-специалиста в эпоху цифровизации. Участники форума вместе разберут успешные примеры антикризисного пиара, автоматизации в работе PR департамента, а также управления репутацией бренда.

В рамках второго дня будут подробно рассмотрено применение конкретных PR-инструментов. Кроме того, посетители форума смогут принять участие в интерактивных воркшопах по теме антикризисного пиара.