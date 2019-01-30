В Москве врачи спасли ребенка, на которого упал телевизор

Столичные врачи смогли спасти 2-летнего ребенка, которого придавил старый ламповый телевизор.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, маленького пациента доставили в городскую клиническую больницу № 9 имени Г.Н. Сперанского. У мальчика диагностировали тяжелые травмы: ушиб мозга и перелом свода черепа.

Пострадавшего немедленно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через несколько дней лекарственной терапии мальчика перевели в нейрохирургию. Обошлось без операции: мальчику назначили препараты, улучшающие работу мозга, массаж, лечебную физкультуру. Вскоре организм ребенка полностью восстановился после травмы, и его выписали.