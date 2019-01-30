Во Владимирской области вспыхнула школа

Спасатели эвакуировали около 90 человек из горящей школы в Александровском районе Владимирской области, где начался пожар в одном из кабинетов на втором этаже.

Школа №34 в поселке Красное Пламя Владимирской области загорелась во время уроков 30 января. Как сообщает РИА Новости, из горящего здания спасатели эвакуировали 75 детей и 12 сотрудников учебного заведения. Обстоятельства возгорания выясняют специалисты.

- Очаг возгорания находится в кабинете на втором этаже школы, - говорится в сообщении.

Информагентство уточняет, что площадь здания составляет 1000 квадратных метров, из них горят 700.

Пожар в учебном заведении начался на фоне сообщений о якобы заложенных вызывных устройствах во владимирских школах, больницах, административных зданиях и торговых центрах. На всех объектах объявлена эвакуация.