На мусорном полигоне под Читой произошел пожар

В ночь на вторник на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Ивановка произошло возгорание мусора. Оперативно были предприняты меры по окарауливанию места ЧП.

Администрация Читы организовала выездное совещание на полигоне. Его участники определили план действий по локализации пожара.

Коллектив ОАО "Забайкалспецтранс", в чье ведение 11 января был передан полигон, занимается приведением территории в порядок. Но сделать это быстро не получится, в связи с тем, что предприятие, отвечавшее за объект раньше, фактически не вело обслуживание. Не изолированные грунтом навалы мусора и древесно-растительные отходы создали благоприятные условия для распространения огня.

"30 января на утреннем планерном совещании в администрации города были определены силы и средства для ликвидации пожара", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Место возгорания огородили, чтобы избежать распространения огня.