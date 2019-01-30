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30.01.2019 06:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Сахалине построят завод по производству сжиженного газа

Текст: Юлия Гарднер

Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) планирует построить на Сахалине одна из крупных российских компаний. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: depositphotos.com
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На первом этапе комплекс по сжижению газа мощностью 100 тысяч тонн в год возведут в Поронайском районе. Завод обеспечит голубым топливом электро- и теплогенерирующее оборудование на Кунашире, Шикотане и Итурупе. Доставлять СПГ будут морским транспортом.

- Географическое расположение порта в центре острова позволяет осуществлять круглогодичную перевалку грузов, например, для Курил. Кроме того, объект будет расположен неподалеку от железнодорожной ветки и автодорог. Это необходимо для отгрузки СПГ-топлива в отдаленные районы Сахалина, - сообщил врио губернатора области Валерий Лимаренко.

До конца этого года будет актуализирована генеральная схема газоснабжения и газификации региона, а в феврале начнется разработка необходимых документов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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