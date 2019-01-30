Правоохранители проверили финансовые документы в приморском вузе

Правоохранители Приморского края запросили и проверяют документацию, в том числе финансовую, в Морском государственном университете имени адмирала Невельского, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы вуза.
Ранее о том, что в вузе проводятся обыски, агентству рассказали силовики.
"Люди с утра приехали, работают. Попросили предоставить документы. Сказали, что если будут предписания или нарушения, то они объявят через несколько дней об этом", - заявила собеседница агентства.
Пока информации о нарушениях в университет не поступало.
Вуз работает в обычном режиме. С проверяющими общаются только сотрудники бухгалтерии, отдела кадров и некоторых других структур.
Справка "РГ"
Морской государственный университет имени Г.И. Невельского находится во Владивостоке. Учебное заведение готовит специалистов плавсостава и морской инфраструктуры.