Правоохранители проверили финансовые документы в приморском вузе

Правоохранители Приморского края запросили и проверяют документацию, в том числе финансовую, в Морском государственном университете имени адмирала Невельского, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы вуза.

Ранее о том, что в вузе проводятся обыски, агентству рассказали силовики.

"Люди с утра приехали, работают. Попросили предоставить документы. Сказали, что если будут предписания или нарушения, то они объявят через несколько дней об этом", - заявила собеседница агентства.

Пока информации о нарушениях в университет не поступало.

Вуз работает в обычном режиме. С проверяющими общаются только сотрудники бухгалтерии, отдела кадров и некоторых других структур.

Справка "РГ"



Морской государственный университет имени Г.И. Невельского находится во Владивостоке. Учебное заведение готовит специалистов плавсостава и морской инфраструктуры.