ОКР поддержал заявку Казани на проведение Европейских игр-2023

Олимпийский комитет России (ОКР) поддержал заявку Казани на право принять III Европейские игры в 2023 году. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Свою заявку на проведение следующих Европейских игр выдвинула Казань. Олимпийский комитет России, со своей стороны, всецело поддерживает это решение и готов оказать всестороннее содействие в плане продвижения заявки, - приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР. - Будем работать в этом направлении с Оргкомитетом и руководством региона. В Татарстане на сегодняшний день уже создана уникальная не только по российскими, но и по международным меркам спортивная инфраструктура, а столица Республики готова принять любое комплексное мероприятие, включая Олимпийские игры, и обеспечить самый высокий уровень организации. Что уже неоднократно делала за последние годы".

Станислав Алексеевич подчеркнул, что Европейские игры являются вторым по значимости олимпийским турниром Старого света. Его проведение в России может стать существенным плюсом для наших спортсменов, учитывая, что Игры будут отборочными соревнованиями на Олимпиаду-2024.

Напомним, II Европейские игры состоятся в этом году в Минске. Они пройдут с 21 по 30 июля.

