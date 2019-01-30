Новости

Суперсовременная детская больница открыта в Черкесске 12:55
В самолете Воронеж-Сочи пошел "дождь" 12:50
В Кремле не стали комментировать арест сенатора Арашукова 12:49
Skoda рассекретила маленький кроссовер Kamiq 12:38
Системы ударного беспилотника "Охотник" испытают на Су-57 12:36
СК начал проверку после массовой драки детей на физкультуре 12:32
Пользователи Android пострадали от кибератак 12:30
"Единая Россия" приостановила членство в партии сенатора Арашукова 12:29
В Калининграде СК выяснит причину смерти крановщика на стройплощадке 12:22
ОКР поддержал заявку Казани на проведение Европейских игр-2023 12:18
Жители Липецка оценили комфорт белорусских автобусов 12:12
В ДТП под Курском один человек погиб и трое ранены 12:09
Президент Киргизии обвинил оппозицию в попытке сорвать саммит ШОС 12:09
В оросительном канале Махачкалы найдено тело младенца 12:09
Самая дорогая Lada в истории: озвучены цены на Vesta Sport 12:08
В челябинской колонии осужденный зашил себе рот 12:03
Курильский "вулкан в вулкане" сфотографировали с борта МКС 11:58
Боевая мощь "Терминатора" вырастет на порядок 11:57
В школах юга России началась эвакуация из-за сообщений о минировании 11:50
Лавров гарантировал помощь Ираку в борьбе с терроризмом 11:45
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 11:40
Ученые нашли самое глубокое дальневосточное озеро 11:40
На Урале создадут систему для анализа уровня стресса спасателей 11:35
Вертолеты Балтфлота уничтожили подлодку условного противника 11:35
Лесоводы Беларуси целый год заботятся, чтобы в лесу родилась елочка 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 12:18
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ОКР поддержал заявку Казани на проведение Европейских игр-2023

Текст: Данила Жиляев

Олимпийский комитет России (ОКР) поддержал заявку Казани на право принять III Европейские игры в 2023 году. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Фото: iStock
Аудитория II Европейских игр может составить более 500 млн

"Свою заявку на проведение следующих Европейских игр выдвинула Казань. Олимпийский комитет России, со своей стороны, всецело поддерживает это решение и готов оказать всестороннее содействие в плане продвижения заявки, - приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР. - Будем работать в этом направлении с Оргкомитетом и руководством региона. В Татарстане на сегодняшний день уже создана уникальная не только по российскими, но и по международным меркам спортивная инфраструктура, а столица Республики готова принять любое комплексное мероприятие, включая Олимпийские игры, и обеспечить самый высокий уровень организации. Что уже неоднократно делала за последние годы".

Станислав Алексеевич подчеркнул, что Европейские игры являются вторым по значимости олимпийским турниром Старого света. Его проведение в России может стать существенным плюсом для наших спортсменов, учитывая, что Игры будут отборочными соревнованиями на Олимпиаду-2024.

Напомним, II Европейские игры состоятся в этом году в Минске. Они пройдут с 21 по 30 июля.
 

Спорт Спортивные организации Олимпийский комитет России Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну
СК опубликовал видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира
Верховный суд Венесуэлы запретил главе оппозиции покидать страну
Афон отказался участвовать в "интронизации" главы ПЦУ
Британские депутаты не согласились на отсрочку Brexit