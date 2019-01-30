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30.01.2019 15:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе охранников бара обвинили в избиении глухонемого

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В полицию Уфы поступило заявление об избиении сотрудником одного из баров глухонемого посетителя. В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что по этому факту идет доследственная проверка.

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Конфликт начался из-за того, что охранники впустили в бар одного из глухонемых ребят, а его двоим друзьям во входе отказали. В своем заявлении молодой человек написал, что охранник избил его, а его другу прыснул газовым баллончиком в лицо.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Однако на этих кадрах сложно разобрать, что происходило в действительности: не видно ударил ли охранник посетителя в лицо или по рукам. Но выводили молодого человека, действительно, не очень вежливо, схватив сзади за подмышки.

Что произошло в баре на самом деле, предстоит разобраться следствию. Пострадавшие теперь должны пройти судмедэкспертизу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа РГ-Видео
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