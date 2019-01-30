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31.01.2019 03:11
Проект: В регионах

"Ростелеком" мобилизует бизнес Сибири

"Мобильную связь" "Ростелекома" в Сибири активно использует бизнес. В прошлом году число абонентов-представителей делового сообщества выросло на 44 процента. Наиболее охотно этой услугой компании пользуются предприниматели в трех сибирских областях - Иркутской, Кемеровской и Новосибирской.

Больше всего корпоративных клиентов "Мобильной связи" "Ростелекома" работают в Иркутской области. За 2018 год их количество увеличилось еще на 38 процентов. В Новосибирской и Кемеровской областях прирост пользователей услуги за год составил соответственно 52 и 50 процентов.

В прошлом году заметно вырос интерес бизнеса к "Мобильной связи" компании в Томской области (прирост абонентов здесь составил 111 процентов), в Красноярском крае (102 процента) и в Республике Бурятия (89 процентов).

"Услуга "Мобильная связь" для "Ростелекома" достаточно молодая, на рынке с 2016 года. Однако динамика прироста числа корпоративных клиентов уже позволяет говорить о ее растущей популярности в бизнес-среде, - отмечает вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин. - Вокруг каждого клиента компания стремится выстроить экосистему цифровых сервисов, учитывая его особенности и пожелания, используя индивидуальный подход. Мобильная связь дает нашим абонентам новые возможности для бизнеса, новые потребительские преимущества".

Интерес к услуге в первую очередь вызван привлекательной тарифной политикой компании, а также хорошим покрытием ("Ростелеком" использует сети Tele2), сильной службой техподдержки и Единым личным кабинетом.

"В прошлом году "Ростелеком" вывел на рынок пакетное предложение "Вызов", учитывающее потребности разных бизнес-сегментов. Оно сразу нашло своих пользователей. В пакет помимо мобильной связи (вызовы - безлимитные) входит интернет и смс/ммс-сообщения. Кроме того, компания разработала для корпоративных пользователей мобильной связи дополнительные сервисы, которые превращают смартфон сотрудника в мобильное рабочее место. С помощью новых услуг сотрудник получит полноценный доступ к корпоративным информационным ресурсам, поэтому даже в разъездах он может быть активным участником рабочих процессов", - рассказал заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Вячеслав Куц.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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