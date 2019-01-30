На авиазаводе в Сибири главу военного ведомства России в первую очередь интересовало производство модернизированных истребителей Су-30СМ. Они поставляются в Минобороны РФ уже шесть лет. В рамках гособоронзаказа на 2016-2018 годы корпорация "Иркут" уже поставила Воздушно-космическим силам более трех десятков таких многоцелевых истребителей.

В Красноярске Сергей Шойгу нашел время, чтобы пообщаться с местными юнармейцами. Фото: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

На предприятии в Иркутске, помимо прочего, выпускают крылатые машины и для наших партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности. В корпорации Сергею Шойгу доложили, что две эскадрильи модернизированных многоцелевых истребителей Су-30СМ уже поставлены в Казахстан. Экспортная программа будет продолжена. Кроме того, в нынешнем году в Иркутске подготовят к отправке в Беларусь первую партию таких же самолетов.

Истребитель Су-30СМ относится к поколению "4++". Он предназначен для завоевания господства в воздухе. Большинство показателей этой машины удовлетворяют характеристикам истребителей пятого поколения. Су-30СМ оснащен радиолокатором "Барс-Р" с фазированной антенной решеткой. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Его боевые возможности испытаны не только на отечественном небе и на наших полигонах, но в ходе боевой операции наших ВКС в Сирии.

В Иркутске министр обороны провел совещание. Шойгу поставил задачу руководителям авиастроительной отрасли - обратить особое внимание на необходимость поддержания жизненного цикла боевой и особенно учебно-боевой авиации. Она уже поступает в ВКС.

Шойгу напомнил, что в прошлом году впервые за несколько последних лет был полноценный выпуск молодых военных летчиков. Эта практика - ежегодно пополнять войска 1300 молодыми пилотами, - по словам министра, будет продолжена.

Для решения этой серьезной задачи в том числе будут интенсивно использоваться учебно-боевые самолеты Як-130, выпускаемые в Иркутске. Руководители завода и отрасли заверили Шойгу о готовности реализовать данный проект.

Двухместный реактивный учебно-боевой самолет является базовым для подготовки военных летчиков России. Як-130 позволяет учить не только будущих пилотов ВКС России, но и летчиков зарубежных армий.

Як-130 имеет управляемое и неуправляемое вооружение, что позволяет эффективно применять самолет и для учебы, и для решения боевых задач. Суммарная масса боевой нагрузки, размещаемой на девяти наружных узлах подвески, - 3000 кг.

Ранее в Красноярске министру обороны рассказали и показали, как выпускается морская ракета РСМ-54 "Синева". Ее производство было восстановлено по решению президента страны. Известно, что эта баллистическая ракета в зависимости от модификации может иметь четыре или десять боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100 килотонн каждый.

При необходимости ракету оснащают осколочно-фугасной боевой частью с массой взрывчатого вещества около 2 тонн.

Старт "Синевы" идет в режиме одиночного или залпового пуска. Такую стрельбу подлодка может осуществлять с глубины до 55 метров на скорости 6-7 узлов. Причем направление пуска ракеты не зависит от курса движения корабля. При максимальной дальности полета до 8300 километров отклонение стратегической "Синевы" от цели составляет не более 500 метров.

Это в том числе достигается за счет использования вычислительного комплекса "Малахит-3" - он обеспечивает коррекцию траектории полета ракеты по звездам и навигационным спутникам.

Кроме того, "Синева" обладает повышенной защищенностью от электромагнитного импульса и оснащена эффективной системой преодоления ПРО.

Министру обороны показали, как выпускается морская ракета РСМ-54 "Синева". Она может иметь четыре или десять боевых блоков индивидуального наведения

В среду Сегей Шойгу побывал в Казани. Там министр интересовался, как на местом заводе идет производство и модернизация самолетов дальней авиации.

Контракты по такому виду техники не только масштабные, но и весьма ответственные. Ведь речь идет о развитии авиационной составляющей российской ядерной триады.

Казанскому авиапредприятию отводится в этом деле очень важная роль. По линии министерства обороны оно на годы вперед обеспечено работой. За сроками и качеством ее выполнения следят не только основные заказчики - генералы ВКС, но и лично министр обороны.

По прилету в столицу Татарстана пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская сказала: "В рамках рабочей поездки руководитель военного ведомства посетит Казанский авиационный завод имени Горбунова, где проконтролирует ход выполнения гособоронзаказа по производству и модернизации самолетов дальней авиации, в частности Ту-160 (Ту-160М), Ту-214, а также ход работ по воспроизводству Ту-160 в новом облике".

Модернизированный Ту-160, помимо используемых сейчас 12 крылатых ракет Х-55 с заданными еще на земле координатами целей или 24 аэробаллистических гиперзвуковых Х-15, сможет нести на борту свободно падающие бомбы, разовые бомбовые кассеты и морские мины.