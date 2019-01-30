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30.01.2019,  
12:36
Текст:  Светлана Цыганкова

Системы ударного беспилотника "Охотник" испытают на Су-57

Фото: Популярная механика/youtube.com Фото: Популярная механика/youtube.com
Фото: Популярная механика/youtube.com

Системы новейшего российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник" начали испытывать на борту истребителя Су-57. Причина - в задержке летных испытаний самого беспилотника.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Он отметил, что на третьем опытном образце Су-57 установили бортовые радиоэлектронные системы "Охотника". Это дает возможность не останавливать действия по другим составным частям опытно-конструкторской работы.

Испытания проходят на Новосибирском авиационном заводе "Сухого". Тестируется связь "борт - борт" между радиоэлектронным оборудованием "Охотника" на Су-57 в полете и оборудованием беспилотного летательного аппарата на полосе завода. Так предварительно прорабатывается возможность по групповому применению новейших беспилотников, прописанная в опытно-конструкторских работах.

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко ранее сообщал, что первый полет "Охотника" должен состояться весной 2019 года. В ноябре прошлого года "Охотник" даже совершил пробежку по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода. Тогда он разогнался до 200 километров в час.

Напомним, что тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" выполнен по технологии стелс, имеет схему "летающее крыло". Может развивать скорость до одной тысячи километров в час.

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