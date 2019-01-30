В Кузбассе СК выяснит причины смерти первоклассницы на горке

В Кузбассе началась доследственная проверка сообщений СМИ о смерти несовершеннолетней жительницы одного из поселков Беловского района.

Ученица первого класса каталась с горки и ударилась головой. Родители девочки обратились за помощью в медицинское учреждение, и она была доставлена в одну из больниц областного центра. Однако спасти ребенка врачам не удалось.

- Предстоит установить все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки, которая проводится под личным контролем руководства следственного управления, будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по региону.