В Новосибирске возбудили дело о нападении собачников на полицейского

В Новосибирске Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления сотрудника полиции и нанесения ему телесных повреждений владельцами стаффордширского терьера.

- Уголовное дело возбуждено в отношении 52-летнего мужчины и 48-летней женщины, по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), - сообщил "РГ" представитель СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что якобы нетрезвый полицейский напал на супругов, выгуливающих пса бойцовской породы без намордника. Сообщалось о том, что страж порядка был в неадекватном состоянии и избил горожан и их собаку.

Однако видео с расположенных в данном районе камер наблюдения свидетельствует об обратном.

В ходе проверки было установлено, что полицейский патрулировал улицы Ленинского района города Новосибирска. На улице Станиславского он заметил, что горожане выгуливают стаффордширского терьера без намордника, и сделал им замечание.

- В ответ мужчина и находившаяся с ним 48-летняя женщина оскорбили сотрудника полиции и применили к нему физическое насилие, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области. - Мужчина нанес сотруднику полиции не менее одного удара кулаком в область лица, а женщина нанесла множественные удары руками по лицу и телу.

Судя по видеозаписи, к хозяевам присоединилась и собака, несколько раз укусившая патрульного.

Следователи также установили, что страж порядка был трезв и находился при исполнении должностных полномочий. Тем не менее СК продолжает проведение проверки в отношении сотрудника полиции по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Выясняются все обстоятельства конфликта.