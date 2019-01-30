Глава полиции Петербурга не подтвердил информацию о переводе в Москву

Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов отказался подтвердить информацию о том, что в скором времени переходит на работу в Москву, однако отметил, что "служил и хочет служить городу". Такое заявление он сделал после ежегодного доклада в Законодательном собрании Северной столицы, отвечая на вопрос одного их депутатов, сообщает "Интерфакс".

- Моя судьба не от меня зависит, я человек в погонах. Если скажут, что необходимо, значит, так и будет, - сказал Сергей Умнов. - Но никаких тревожных сведений, о которых пишут, пока нет.

Он также отметил, что служит в органах правопорядка уже более 30 лет и весь путь по карьерной лестнице проделал именно в Ленинграде - Петербурге: "Я прошел все, что можно пройти - от постового милиционера Куйбышевского района до начальника Главка".

Напомним, в конце января в петербургских СМИ появилась информация о том, что переходит на работу в МВД РФ.