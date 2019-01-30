В Ленобласти девочка обманула следователей, наврав о своем поджоге

Следователи города Волхов Ленинградской области выяснили при каких обстоятельствах двое 12-летних подростков получили травмы. Сами школьники заявили, что на них напали ровесники, но, как оказалось, подростки сами получили травмы и боялись сказать об этом взрослым, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Напомним, 12-летняя девочка поступила в местную больницу с ожогами лица, а ее ровесник с ушибами после общения с врачами отправлен домой на лечение. Подростки сообщили, что стали жертвами нападения, девочке подожгли шапку, ее друга — избили.

Региональный СК начал проверку и вскоре оказалось, что на детей никто не падал.

Как оказалось, школьница курит. Когда она гуляла на улице с другом и в очередной раз щелкнула зажигалкой, у нее загорелась шапка и капюшон. Подростки, не понимая, что происходит, бросились бежать по улице, мальчик упал и сильно ушибся. Девочка получила серьезные ожоги.

Придя домой, школьники сказали родителям, что на них напали. Перепуганные взрослые отвезли детей к врачам и передали информацию о нападении в правоохранительные органы.

В региональном СК отмечают, что проверка пока еще не закончена, устанавливаются дополнительные обстоятельства случившегося.