Новости

В Совфеде сочли убедительными обвинения в адрес Арашукова 16:03
10 фактов о самой дорогой Lada - Vesta Sport 16:00
Из-за аварии на водоводе затопило центр Оренбурга 15:57
На Дальнем Востоке создали сорбент для очистки воды от радиации 15:55
Три самолета США провели разведку у берегов Крыма 15:51
Рекордная за 62 года жара пришла в Аргентину 15:47
Во Владимирской области вспыхнула школа 15:39
Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек 15:31
Зак Снайдер снова снимет зомби-хоррор 15:30
МВД передало картину Куинджи Минкульту 15:29
В Москве пройдет ежегодный Всероссийский форум "PR+Forum 2019" 15:27
Суд оставил под арестом угонщика самолета рейса Сургут-Москва 15:20
Трейлер: Джон Малкович сыграет Вайнштейна у создателя "Ганнибала" 15:15
МВД: Информация о массовой переброске боевиков ИГ - личный прогноз 15:09
В Уфе охранников бара обвинили в избиении глухонемого 15:09
Скворцова рассказала о росте заболеваемости гриппом 15:08
Скворцова рассказала, как защититься от гриппа 15:06
Во Владимире "заминировали" школы, больницы и мэрию 15:05
Самарские ученые создали питание для почвы 15:03
Умер легендарный певец, соавтор Майкла Джексона Джеймс Ингрэм 15:02
Топилин: В регионах России изучат причины бедности семей 15:00
Руль автомобиля оказался вчетверо грязнее унитаза 15:00
Глава полиции Петербурга не подтвердил информацию о переводе в Москву 14:59
В Ленобласти девочка обманула следователей, наврав о своем поджоге 14:56
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
30.01.2019 14:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти девочка обманула следователей, наврав о своем поджоге

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Следователи города Волхов Ленинградской области выяснили при каких обстоятельствах двое 12-летних подростков получили травмы. Сами школьники заявили, что на них напали ровесники, но, как оказалось, подростки сами получили травмы и боялись сказать об этом взрослым, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

В Поморье пациент больницы поджег палату

Напомним, 12-летняя девочка поступила в местную больницу с ожогами лица, а ее ровесник с ушибами после общения с врачами отправлен домой на лечение. Подростки сообщили, что стали жертвами нападения, девочке подожгли шапку, ее друга — избили.

Региональный СК начал проверку и вскоре оказалось, что на детей никто не падал.

Как оказалось, школьница курит. Когда она гуляла на улице с другом и в очередной раз щелкнула зажигалкой, у нее загорелась шапка и капюшон. Подростки, не понимая, что происходит, бросились бежать по улице, мальчик упал и сильно ушибся. Девочка получила серьезные ожоги.

Придя домой, школьники сказали родителям, что на них напали. Перепуганные взрослые отвезли детей к врачам и передали информацию о нападении в правоохранительные органы.

В региональном СК отмечают, что проверка пока еще не закончена, устанавливаются дополнительные обстоятельства случившегося.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали новую волну сообщений о "минировании"
После пропажи капитана "Норда" на Украине завели дело об убийстве
Рябков: РФ изучит информацию о "тайном" предложении Москвы Пхеньяну
Хабиб Нурмагомедов больше не будет выступать в Неваде
СК опубликовал видео допроса снятого в Сочи с рейса авиадебошира