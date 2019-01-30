В Ленобласти на директора завода "Авангард" завели новое дело

Директора пиротехнического завода "Авангард" под Гатчиной, где осенью при взрыве погибли пять человек, заподозрили в незаконном предпринимательстве.

По версии следствия, обнародованной СК по Ленинградской области, в 2017 и 2018 году директор завода заключил договоры о поставке батарей салютов. При изготовлении продукции было нарушено законодательство о лицензировании.

Батареи салютов в итоге были проданы на сумму девять миллионов рублей. Учитывая это обстоятельство, следователи заподозрили директора завода в незаконном предпринимательстве.

В поле зрения правоохранительных органов завод попал 19 октября, когда на заводе в цеху, где смешивалась компоненты для фейерверков, произошел взрыв. Пять рабочих погибли на месте, шестеро получили травмы, сам цех обрушился. Директора завода и главного инженера обвинили в нарушении техники безопасности на взрывоопасных объектах.