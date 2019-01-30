В Ленобласти подростки подожгли школьницу и избили ее друга

В городе Волхов Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства нападения на 12-летнюю школьницу и ее приятеля.

Неизвестные подростки подожгли девочку и избили ее спутника, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области. По факту случившегося ведомство организовало доследственную проверку, личности нападавших выясняются.

Девочка, на которой подожгли шапку, доставлена в больницу с ожогами лица первой степени. Ее состояние врачи оценивают как средне-тяжелое.

Молодой человек после оказания медицинской помощи был отпущен домой.