Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ соединения морской авиации Балтийского флота в ходе учения выследили и уничтожили в морском полигоне подводную лодку условного противника.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Неустановленная субмарина, по замыслу планового учения, находилась в районе морских путей с задачей нарушить морские коммуникации Балтийского флота.

Для ее обнаружения вертолеты морской авиации флота Ка-27ПЛ были направлены в указанный квадрат моря. Экипажи отработали поиск и слежение за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. Обнаружив подводную цель и определив ее координаты, летчики условно уничтожили подлодку при помощи авиационных бомб.

Полеты выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. В мероприятии боевой подготовки было задействовано около десяти единиц авиатехники.

Справка "РГ"

Противолодочный вертолет Ка-27ПЛ имеет длину 12,25 м, высоту - 5,4 м, ширину - 3,8 м. Масса пустого вертолета - 6100 кг, максимальная взлетная: 12000 кг. Максимальная скорость - 291 км/ч, крейсерская - 250. Перегоночная дальность - 1000 км, боевая - 760. Продолжительность полета - 3 часа 30 минут. Боевой радиус действия - 200 км. Экипаж - 2-3 человека. Полезная нагрузка: 3 оператора или 3 пассажира или 4000 кг груза в кабине или 5000 кг на подвеске. Боевая нагрузка: 800 кг в отсеке оружия.