Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Вера Звонарева продолжает продвигаться по сетке на турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

Во втором круге Звонарева в трех сетах обыграла пятую сеяную соревнований немку Юлию Гергес. Матч продолжался 2 часа 2 минуты и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки. Это уже вторая очная встреча этих теннисисток, и пока Звонарева ведет 2-0.

В четвертьфинале Звонарева сыграет с соотечественницей, первой ракеткой России и третьей ракеткой турнира Дарьей Касаткиной.

Напомним, что во втором круге зрители должны были увидеть другое российское дерби Касаткина - Шарапова. Однако Мария Шарапова снялась с соревнований из-за травмы правого плеча. Касаткина прошла в следующий круг на отказе соперницы.