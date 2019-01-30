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30.01.2019 20:08
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Текст: Анна Козина

Российская теннисистка Вера Звонарева продолжает продвигаться по сетке на турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

Фото: EPA
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Во втором круге Звонарева в трех сетах обыграла пятую сеяную соревнований немку Юлию Гергес. Матч продолжался 2 часа 2 минуты и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки. Это уже вторая очная встреча этих теннисисток, и пока Звонарева ведет 2-0.

В четвертьфинале Звонарева сыграет с соотечественницей, первой ракеткой России и третьей ракеткой турнира Дарьей Касаткиной.

Напомним, что во втором круге зрители должны были увидеть другое российское дерби Касаткина - Шарапова. Однако Мария Шарапова снялась с соревнований из-за травмы правого плеча. Касаткина прошла в следующий круг на отказе соперницы.

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