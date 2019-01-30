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30.01.2019,  
11:57
Текст:  Антон Валагин

Боевая мощь "Терминатора" вырастет на порядок

Бронированная машина поддержки танков "Терминатор-3" на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата" может быть представлена уже в 2019 году. Помимо усиленной защиты, машина получит гораздо более мощное вооружение.

Фото: Мінистерство обороны Украины/Wikimedia.org
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- Несмотря не неплохие характеристики БМПТ "Терминатор-2", боевые возможности машины третьего поколения  вырастут на порядок. Усиленное бронирование, комплекс активной защиты, новые ПТУР и дальнобойные 57-миллиметровые пушки - все это сделает новый "Терминатор" неуязвимым для легкого оружия пехоты, для борьбы с которой он и предназначен, - рассказал "Популярной механике" специалист по бронетанковой технике Алексей Хлопотов.

57-миллиметровая артиллерийская "спарка" взамен 30-миллиметровой позволит поражать легкобронированные цели на земле и вертолеты на дистанции до 15 километров, не входя в зону ответного огня. При встрече с танками противника БМПТ сможет воспользоваться управляемыми ракетами. Сочетание огневой мощи и надежной защиты делают "Терминатор" одной из самых грозных боевых машин нашего времени.

Кстати, класс БМПТ - исключительно российское детище, разработка Уралвагонзавода. Ни у одной другой страны таких машин нет - кроме купившего партию российских "Терминаторов" Казахстана.

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