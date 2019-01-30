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1 января 2019 г. 11:41
"Родина"
Текст: Елена Колоскова (начальник отдела Российского государственного архива кинофотодокументов.)
Родина - № 1(119)

Кино заказывали!

Одной из крупнейших киностудий мира - "Мосфильму" - 95!
История этого огромного киногорода, расположенного на Воробьевых горах, началась в далеком 1919 году. Именно тогда две кинофабрики крупнейших кинопроизводителей начала века - А.А. Ханжонкова и И.Н. Ермольева - были национализированы и переданы в ведение Всероссийского фотокиноотдела (ВФКО). В декабре 1922 года ВФКО было преобразовано в Госкино, а находившиеся в его ведении киноателье Ханжонкова и Ермольева получили названия соответственно 1-я и 3-я фабрика Госкино. На базе этих кинофабрик был создан "Мосфильм", который существует как сложившийся творческий коллектив с января 1924 года.

Сегодня "Мосфильм" - одна из крупнейших киностудий мира, на которой за 95 лет было создано более 2,5 тысячи полнометражных фильмов. А какие великие режиссеры творили в стенах студии: Александр Довженко, Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Иван Пырьев, Григорий Александров, Михаил Ромм, Григорий Чухрай, Михаил Калатозов, Сергей Бондарчук, Андрей Тарковский, Леонид Гайдай, Георгий Данелия, Эльдар Рязанов...

Все эти и другие знаковые имена нашли свое отражение в киносъемках и фотографиях из собрания Российского государственного архива кинофотодокументов (более 3 тысяч ед. хр. за 1920-1990-е годы). На кинофотопленке запечатлены репетиции актерского состава, павильонные и натурные съемки, фрагменты художественных фильмов, работа операторов, гримеров, звукорежиссеров, монтажеров и осветителей...

Собрание фотодокументов РГАКФД по истории "Мосфильма" наряду с черно-белыми включает цветные съемки, первые из которых относятся к началу 1950х годов. Автором многих из них является Олег Александрович Мерцедин, с 1953 года начавший работать на киностудии в должности начальника фотоцеха киностудии, а затем ставший фотокорреспондентом журнала "Советский фильм". В 1996 году в РГАКФД фотографом был передан его личный архив фотонегативов. Ценность и уникальность творческого наследия О.А. Мерцедина по праву ставит его в один ряд с выдающимися мастерами отечественной фотографии.

Темы дня:
#кино
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