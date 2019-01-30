Одной из крупнейших киностудий мира - "Мосфильму" - 95!

Сегодня "Мосфильм" - одна из крупнейших киностудий мира, на которой за 95 лет было создано более 2,5 тысячи полнометражных фильмов. А какие великие режиссеры творили в стенах студии: Александр Довженко, Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Иван Пырьев, Григорий Александров, Михаил Ромм, Григорий Чухрай, Михаил Калатозов, Сергей Бондарчук, Андрей Тарковский, Леонид Гайдай, Георгий Данелия, Эльдар Рязанов...
Все эти и другие знаковые имена нашли свое отражение в киносъемках и фотографиях из собрания Российского государственного архива кинофотодокументов (более 3 тысяч ед. хр. за 1920-1990-е годы). На кинофотопленке запечатлены репетиции актерского состава, павильонные и натурные съемки, фрагменты художественных фильмов, работа операторов, гримеров, звукорежиссеров, монтажеров и осветителей...
Собрание фотодокументов РГАКФД по истории "Мосфильма" наряду с черно-белыми включает цветные съемки, первые из которых относятся к началу 1950х годов. Автором многих из них является Олег Александрович Мерцедин, с 1953 года начавший работать на киностудии в должности начальника фотоцеха киностудии, а затем ставший фотокорреспондентом журнала "Советский фильм". В 1996 году в РГАКФД фотографом был передан его личный архив фотонегативов. Ценность и уникальность творческого наследия О.А. Мерцедина по праву ставит его в один ряд с выдающимися мастерами отечественной фотографии.