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30.01.2019,  
10:33
Текст:  Антон Валагин

США не смогли купить украинский танк

Фото: Мінистерство обороны Украины/Wikimedia.org Фото: Мінистерство обороны Украины/Wikimedia.org
Фото: Мінистерство обороны Украины/Wikimedia.org

Украина не поставила США единственный экземпляр танка "Оплот", о продаже которого было с большой помпой объявлено весной 2018 года.

Фото: cell105 / www.flickr.com / wikimedia.org
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Украинское госпредприятие "Спецтехэкспорт" и завод имени Малышева заключили мировое соглашение о расторжении договора купли-продажи № STE-4-138-Д/КП-12 и возврате полученного заводом аванса в 16,5 миллионов гривен. Стороны также отказались от начисления пени, штрафов и процентов и других форм взаимных претензий, а судебные издержки возложили на госбюджет, пишет bmpd.

Речь в расторгнутом договоре шла о продаже "Спецтехэкспорту одного танка "Оплот" для поставки его в США. Покупка единичных образцов иностранной техники для изучения и испытаний - обычная практика американской армии. Тем более, что "Оплот" - украинская версия российского "летающего танка" Т-80 и потому особенно интересен Пентагону. В Киеве же надеялись, что уплывший за океан "Оплот" послужит расширению военно-технического сотрудничества с США - читай, продаже украинского оружия в Америку.

Однако за семь лет, прошедших с момента подписания контракта, танк подорожал в четыре раза, но даже на этих условиях завод имени Малышева не смог его построить, поскольку предприятие переживает процедуру банкротства.

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