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Трейлер: Джон Малкович сыграет Вайнштейна у создателя "Ганнибала"

Новости
    30.01.2019, 15:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Один из однозначно наиболее выдающихся современных актеров Джон Гэвин Малкович сыграет в пьесе "Горькая пшеница" (Bitter Wheat) роль скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна, которому вменяют воистину необъятную коллекцию случаев сексуальных домогательств и изнасилований немаловажных голливудских актрис. А также европейских. Об этом пишет The Guardian.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
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Новость, вне всех сомнений, великолепная. Но, к сожалению, речь, по крайней мере, пока, идет лишь о театральных подмостках. Кроме того, хотя всем ясно, о ком разговор, имя Вайнштейна по понятной причине в пьесе не звучит напрямую: персонажа 65-летнего Малковича в ней зовут Барни Фейн. И презентуется он в виде "обрюзгшего чудовища, босса киностудии, подобно Минотавру пожирающего всех, кого удается заманить в свою пещеру".

Автор пьесы - американский драматург и режиссер, лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Мэмет ("Ганнибал" Ридли Скотта, "Почтальон всегда звонит дважды"). Жанр - черная комедия.

Пару Малковичу составит британская актриса-комик Дун Макичан ("Заднепроходные отверстия", "Современные отбросы"), которая сыграет помощницу магната Сондру. По остальному актерскому составу информации еще нет.

Премьера - 7 июня в Garrick Theatre в Лондоне.

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