Постановление правительства Тюменской области от 28 января 2019 года № 24-п "Об установлении величины прожиточного минимума за четвертый квартал 2018 года"

В соответствии с Законом Тюменской области от 06.07.2005 № 393 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской области", Законом Тюменской области от 02.04.2013 № 4 "О потребительской корзине в Тюменской области" установить величину прожиточного минимума по Тюменской области (без автономных округов) за четвертый квартал 2018 года:

в расчете на душу населения 10 450 рублей;

для трудоспособного населения 11 015 рублей;

для детей 10 611 рублей;

для пенсионеров 8 411 рублей.

Губернатор области А.В.Моор

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