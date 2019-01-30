Выживут одноклеточные: изучены последствия взрыва "Посейдона"

Новейшие российские беспилотные глубоководные аппараты с ядерными зарядами, взорванные у американского побережья, могут уничтожить США.

Гипотетическое применение этого оружия и возможные последствия описывает "Военно-промышленный курьер". В публикации отмечается, что "Посейдон" предназначен для уничтожения радиоактивным цунами баз и инфраструктуры на побережье. При этом он может также потопить авианосцы и корабли, находящиеся на рейде или над континентальным шельфом.

Предполагается, что в результате подрыва на глубине двухмегатонного заряда в оболочке из кобальта паровоздушная смесь поднимет султан, насыщенный радиоизотопом Co-60, который будет нести базовая волна.

В материале отмечается географическая уязвимость США: экономически развитая территория находится на восточном побережье за океанской шельфовой полосой, где глубины составляют несколько десятков метров. В таких условиях скорость цунами снижается, зато высота надвигающейся на побережье волны может вырасти до 100 метров. При этом американские военные корабли не будут иметь достаточно времени для того, чтобы уйти с баз в открытое море за шельфовую границу.

"Посейдон" может быть использован в районе Бермудского треугольника, в непосредственной близости к восточному побережью США. При этом он способен сконцентрировать энергию взрыва в нужном направлении, но должен находится на значительной дистанции от цели, чтобы привести в движение большую водяную массу. В качестве потенциальных целей называются Нью-Лондон, Кингс-Бей и Норфолк, где сосредоточены крупные базы американских ВМС.

"На повестке Судного дня остается гипотетический вопрос: а что, если дрон "промахнется" и взорвется на дне желоба Пуэрто-Рико? Ясно, что на континенте начнется Армагеддон, обозначенный линией от желоба до Мексиканского залива, а после апокалипсиса нынешнее население сменят одноклеточные", - пишет "Военно-промышленный курьер".