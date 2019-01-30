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30.01.2019 17:34
Рубрика: Культура

Зачем гитарист Pink Floyd решил распродать свою коллекцию гитар

Текст: Александр Алексеев
Легендарный английский музыкант всегда отличался умением извлекать из своих инструментов звуки, благодаря которым его творческую манеру нельзя было спутать с чьей-то еще. Много лет он усовершенствовал гитары, покупал эксклюзивные экземпляры… Да и знаменитые бренды бесплатно присылали Дэвиду Гилмору новые образцы - ради саморекламы: лишь бы мэтр сыграл на них во время тура! Тогда и менее титулованные гитаристы оценят и захотят купить такие же!
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

И вот теперь легендарный музыкант Pink Floyd (группа официально не сообщала о своем распаде, а трое оставшихся в живых музыкантов - сам Гилмор, ударник Ник Мэйсон и басист Роджер Уотерс - теоретически еще могут объединиться вновь) неожиданно сообщил о продаже большей части своей знаменитой коллекции.

Фото: Сергей Петров/ ТАСС
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Всего на продажу выставлено 120 инструментов. Среди них есть и очень редкие модели, в частности, гитара марки Black Stratocaster 1969 года выпуска, на которой Гилмор играл в студии при записи главных альбомов Pink Floyd: The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall. А потом и в мировых турах…

Цена раритетов, которые по-прежнему отлично звучат, да к тому же имеют немалую коллекционную ценность, ныне ориентировочно составляет 150-200 тысяч долларов. Меж тем, на предстоящем аукционе стартовая цена большинства гитар довольно символическая - 300 долларов. За такие деньги в Москве можно купить не очень навороченный и немного подержанный Fender Bass Classic, и то, если очень сильно повезет…

Прежде чем быть выставленными для продажи, гитары вместе с их хозяином поедут в небольшой "промо-тур" и с 27 по 31 марта будут представлены на музыкальной выставке в Лондоне. А сам аукцион назначен уже на 14 июня в Нью-Йорке. Все вырученные деньги Дэвид Гилмор намерен потратить на благотворительность.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
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