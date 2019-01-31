"Белый парень Рик": вот те раз, а вот те два, усики растут едва

Детройт, 1980-е. Все плохо. Город населен чернокожими маргиналами, которые занимаются исключительно тем, что покупают, употребляют и продают наркотики. Ну и немножко друг друга убивают. Семья Верш, отец-одиночка с двумя разнополыми детьми и их бабуля с дедулей через дорогу, - единственные, кажется, белые на всю округу. Мужская работоспособная часть семьи промышляет торговлей оружия - сбывает автоматы бандитам. Женская часть, не считая бабули, - страдает от зависимости.

Семейный бизнес, который, как поется в одной песне, не выбирают, приводит к тому, что младший, еще школьник, связывается с дурной компанией. Или, поскольку иных тут не имеется, просто связывается с компанией. Однажды его подкарауливают на темной улице федеральные агенты и настоятельно рекомендуют с ними сотрудничать. То есть внедриться и всех сдать. Иначе Верша-старшего упекут.

Бедняга Рик, естественно, соглашается. Куда деваться? Он еще не знает, что уже угодил в пасть безжалостной системы, и она будет его жевать, пока не выплюнет, как потерявшую вкус жвачку. Зато про него потом снимут фильм с Мэттью МакКонахи.

"Белый парень Рик", как вы поняли, основан на реальных событиях. Как персонаж, однако, этот самый парень изначально малоинтересен. Обычный малограмотный гопник, не знающий даже, как связаны шестиконечная звезда и евреи, - таких миллионы по всему миру, от США до самой Аделаиды. Интересны перипетии его взаимоотношений с органами власти, достаточно скандальные и вопиющие. В "Википедии" об этом содержатся статьи, правда, что в русском, что в английском сегменте - одинаково малоинформативные.

По каким-то причинам фильм, созданный, вестимо, с целью а) обличить и б) заставить проникнуться, не справляется как следует ни с одним из пунктов. О перипетиях рассказывает лаконично и сумбурно. Как, зачем и почему с пацаном так некрасиво обошлись, не очень-то из фильма ясно. Сволочи потому что - вот и все. Скажем, отдаленно похожая история Стивена Эйвери (погуглите) вылилась в целый документальный сериал на Netflix, где она изложена обстоятельно, во всех леденящих душу подробностях и притом не давая ни на минуту заскучать.

С изображением самого титульного героя тоже как-то некрасиво получилось. На его роль выбрали абсолютного дебютанта Ричи Мерритта, без какого-либо опыта и таланта, но обладающего кое-каким портретным сходством с прототипом, а также мерзкими усишками. Дебютант играет плохо - но с другой стороны, если бы даже и хорошо играл, разницу бы вряд ли кто заметил. Насчет углубления характера - это не к "Белому парню Рику". МакКонахи, играющий отца, по крайней мере старается. Но когда его на экране нет, все внимание отвлекают на себя усишки Мерритта. И не потому, что они какой-то выдающейся мерзости притягательной. Нет, просто за неимением альтернативы. Совпадение или нет, но финальная, тяжелейшая глава печальной повести начинается сразу после того, как герой таки решается уродливую растительность сбрить. То ли драматический ход, то ли мистика.

Выйди фильм в разгар "холодной войны", он имел бы шансы на определенный успех на территории Советского Союза в качестве наглядного примера: дескать, вон как Запад-то загнивает. Унылый быт деклассированных элементов Америки предстает во всех своих унылых подробностях, но в 2019 году это сомнительное достоинство таковым уже ни для кого не является. А других достоинств, хоть бы даже и сомнительных, в "Белом парне Рике" нет. Потому как в нем нет ничего, кроме унылого быта деклассированных элементов.

В некотором роде "Белый парень Рик" - это скучная версия клипа на шлягер группы The Offspring про бледнолицего недалекого юношу, мечтавшего стать черным. С той разницей, что здесь у бледнолицего юноши отсутствует выбор. Хочешь не хочешь, а по-волчьи завоешь. И вот какой вопрос еще тревожит: не попадись горемычный отрок в сети ушлых ФБРовцев, какая бы его судьба ждала? С изрядной долей уверенности можно утверждать, что тоже незавидная. И без фильма даже.

2.5