Болтон снова стал пугать рисками торговли с Венесуэлой

Вашингтон предлагает зарубежным странам и бизнесу воздержаться от ведения торговли с Венесуэлой и предупреждает о возможных рисках. Позицию Белого дома озвучил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мой совет банкирам, брокерам, трейдерам, посредникам и другому бизнесу: не совершайте сделок с золотом, нефтью и другой продукцией из Венесуэлы", - написал он в своем Twitter. По словам Болтона, Вашингтон готов продолжить давление Каракаса.

США пытаются сместить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Для этого Вашингтон задействует имеющиеся у него экономические рычаги влияния. В Белом доме активно поддерживают оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который ранее провозгласил себя главой Боливарианского государства и был признан американскими властями.

Президент США Дональд Трамп 29 января ввел дополнительные санкции против Венесуэлы. В частности, рестрикции затронули центробанк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Примечательно, что что ограничительные меры коснулись и никарагуанской компании ALBANISA, которая, как полагают в Белом доме, может действовать в интересах Каракаса.

Американские власти также передали часть принадлежащих Венесуэле активов, которые находятся на хранении в США, оппозиции Боливарианского государства в расчете, что средства будут пущены на борьбу с президентом Николасом Мадуро.