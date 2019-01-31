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31.01.2019 07:58
Рубрика: В мире

Болтон снова стал пугать рисками торговли с Венесуэлой

Текст: Александр Ленин
Вашингтон предлагает зарубежным странам и бизнесу воздержаться от ведения торговли с Венесуэлой и предупреждает о возможных рисках. Позицию Белого дома озвучил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Фото: AP Photo/ Evan Vucci Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Фото: AP Photo/ Evan Vucci

"Мой совет банкирам, брокерам, трейдерам, посредникам и другому бизнесу: не совершайте сделок с золотом, нефтью и другой продукцией из Венесуэлы", - написал он в своем Twitter. По словам Болтона, Вашингтон готов продолжить давление Каракаса.

Фото: REUTERS
Мадуро потратит миллиард евро на благоустройство Венесуэлы

США пытаются сместить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Для этого Вашингтон задействует имеющиеся у него экономические рычаги влияния. В Белом доме активно поддерживают оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который ранее провозгласил себя главой Боливарианского государства и был признан американскими властями.

Президент США Дональд Трамп 29 января ввел дополнительные санкции против Венесуэлы. В частности, рестрикции затронули центробанк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Примечательно, что что ограничительные меры коснулись и никарагуанской компании ALBANISA, которая, как полагают в Белом доме, может действовать в интересах Каракаса.

Могерини исключила возможность силового вмешательства в Венесуэле

Американские власти также передали часть принадлежащих Венесуэле активов, которые находятся на хранении в США, оппозиции Боливарианского государства в расчете, что средства будут пущены на борьбу с президентом Николасом Мадуро.

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