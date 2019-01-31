Британский депутат отправлена в тюрьму за противодействие правосудию

Впервые за последние несколько десятилетий действующий депутат Палаты общин британского парламента будет отбывать тюремное заключение. Парламентарий от Лейбористской партии Фиона Онасанья приговорена лондонским центральным уголовным судом к трем месяцам лишения свободы за противодействие правосудию.

Во время заключения депутат будет исправно получать зарплату, достигающую ста тысяч долларов в год, сообщает ТАСС, ссылаясь на The Times.

Выяснилось, что 35-летняя Онасанья, представляющая в высшем законодательном органе город Питерборо, обманула полицейских, чтобы избежать штрафа за превышение скорости. Нарушение было зафиксировано видеокамерой. Спустя несколько дней депутат получила уведомление полиции о правонарушении с просьбой предоставить информацию о водителе и автомашине.

Документ заполнил брат Онасаньи, указав, что за рулем находился их бывший арендатор. При этом он подделал подпись сестры, о чем она знала. Между тем, были получены неопровержимые доказательства того, что управляла автомашиной именно депутат, и что во время нарушения она разговаривала по телефону.

За проступок Онасанья ранее была исключена из Лейбористской партии, но продолжает заседать в парламенте в качестве независимого депутата, потому что это, по словам ее адвоката, это является "единственным источником ее дохода".