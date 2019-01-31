Дмитрий Медведев призвал уточнить закон о "шпионских" устройствах

Правительство России на заседании в четверг рассматривает поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят уточнить понятие специальных технических средств для негласного получения информации, разрешенных к использованию в быту.

"Отсутствие этого термина в законодательстве приводило к размытому толкованию правовых норм и в зоне риска могли оказаться те, кто приобретал такие спецсредства просто для решения бытовых проблем", - сказал глава кабмина Дмитрий Медведев, открывая заседание.

Премьер отметил, что таких средств становится все больше, "поэтому нужно четко разграничить те приборы, которые используются в обычной жизни, от устройств, которые специально созданы для скрытного применения".

14 января эти поправки рассмотрела и одобрила правительственная комиссия по законодательной деятельности.