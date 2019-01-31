Галкин ответил на претензии Ахеджаковой

Телеведущий Максим Галкин ответил на критику актрисы Лии Ахеджаковой, которая обвинила его в спекуляциях на ее имени при создании и исполнении пародийных номеров. Артист отметил, что с одинаковым успехом делает пародии на бизнесменов, политиков, актеров и даже на президента. Поэтому обижаться на него не стоит.

В своем Instagram Галкин призвал 80-летнюю Ахеджакову не лишать его права на свободу слова и самовыражения. "Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении", - признался Галкин. И добавил, что в свободном обществе, за которое выступает сама Ахеджакова, пародии не запрещены. Галкин подчеркнул, что в своих пародиях он не пытается никого оскорбить или унизить.

Ранее Ахеджакова возмутилась пародией на нее и заявила, что "негоже" использовать ее имя и "судьбу" и смеяться над ней и ее "очень трудной позицией".