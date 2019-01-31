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31.01.2019 06:52
Рубрика: Культура

Галкин ответил на претензии Ахеджаковой

Телеведущий и юморист Максим Галкин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Телеведущий и юморист Максим Галкин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Телеведущий и юморист Максим Галкин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущий Максим Галкин ответил на критику актрисы Лии Ахеджаковой, которая обвинила его в спекуляциях на ее имени при создании и исполнении пародийных номеров. Артист отметил, что с одинаковым успехом делает пародии на бизнесменов, политиков, актеров и даже на президента. Поэтому обижаться на него не стоит.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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В своем Instagram Галкин призвал 80-летнюю Ахеджакову не лишать его права на свободу слова и самовыражения. "Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении", - признался Галкин. И добавил, что в свободном обществе, за которое выступает сама Ахеджакова, пародии не запрещены. Галкин подчеркнул, что в своих пародиях он не пытается никого оскорбить или унизить.

Ранее Ахеджакова возмутилась пародией на нее и заявила, что "негоже" использовать ее имя и "судьбу" и смеяться над ней и ее "очень трудной позицией".

Сегодня было опубликовано интервью Лии Ахеджаковой, где она критикует меня за пародию на неё. Вы можете полистать видео, я разместил фрагмент интервью Лии Меджидовны, а также отрывки из номера, о котором идёт речь. Ниже моё обращение к прославленной актрисе. Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что Вы же сами много лет боретесь. Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении. Занимаюсь я и политической сатирой, а соответственно Вы как давний непримиримый борец с режимом - желанный участник моих пародий, тем более Ваша яркая манера талантливой актрисы позволяет это делать интересно и узнаваемо. Конечно, пародии присущ гротеск и Вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьёзнее, но и Путин в моём изображении гораздо комичнее, чем оригинал. Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что по моему усмотрению достойно пародии. И Вы её достойны, как и наш президент, и другие участники политического процесса. Пародия и сатира - это часть того свободного общества, за которое Вы выступаете. А сделано это убедительно или нет - решает публика, и зал на юбилее Галины Борисовны Волчек воспринял пародию на Вас, не побоюсь этого слова, восторженно, что особенно ценно, так как среди зрителей были в основном люди, знающие Вас лично, Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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