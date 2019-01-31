"Ювентус" сенсационно вылетел из Кубка Италии

Туринский "Ювентус", на всех парах мчащийся к очередному скудетто, преподнес своим поклонникам в высшей степени неприятный сюрприз. В четвертьфинале Кубка Италии "бьянконери" в гостях разгромно уступили седьмой команде Серии А "Аталанте" - 0:3 - и вылетели из турнира.

Наверное, только самые отчаянные фанаты "Аталанты" могли рискнуть и поставить на победу своей команды, да еще и с таким счетом. В нынешнем сезоне "Ювентус" превратился в машину: в 21 игре чемпионата туринцы не потерпели ни одного поражения и всего два матча сыграли вничью. Не в последнюю очередь такого результата команда достигает и благодаря перешедшему перед началом сезона Криштиану Роналду, который уже полностью освоился в Италии и штампует мячи один за другим.

Однако в этот раз звездный португалец ничем не смог помочь своей команде. В конце первого тайма в течение двух минут "Аталанта" забила дважды - отличились Тимоти Кастань и Дуван Сапата. А за несколько минут до финального свистка Сапата оформил дубль. Игроки "Юве" же, несмотря на все старания, выступили лишь в качестве статистов.

"Случилось что-то невероятное, даже самые оптимистично настроенные фанаты "Аталанты" не могли предсказать такой исход, - поделился мнением счастливый тренер победителей Джанпьеро Гасперини. - Мы много раз играли с "Ювентусом", иногда не без труда вырывали ничью. Так что сложно было надеяться на такой успех. Нельзя обыграть "Юве" без талантливых игроков, но у нас они есть".

Теперь "Аталанте" в полуфинале предстоит встретиться с "Фиорентиной", которая уничтожила "Рому" 7:1. Кроме того, "Милан" обыграл "Наполи" 2:0 и также вышел в полуфинал. Соперником "россонери" станет победитель пары "Интер" - "Лацио".