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31.01.2019,  
13:47
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Колумбия перебросила колонну бронетехники на границу с Венесуэлой

Колумбийские военные перебросили колону бронетехники на границу с Венесуэлой, к мосту имени Симона Боливара.

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть боевую машину ЕЕ-9 Cascavel. Национальная армия этого латиноамериканского государства не имеет тяжелой гусеничной бронетехники, поэтому трехосные "колесные танки" бразильского производства можно считать самыми мощными в ее арсеналах.

Правда, необходимо учитывать их тонкую 16-мм броню и то, что штатное вооружение - 90-мм пушки - бессильны против Т-72Б1В Венесуэлы. Они могут бороться разве что с устаревшими французскими AMX-30V, AMX-13C и английскими FV101 Scorpion.

Кроме пушки ЕЕ-9 вооружен еще двумя пулеметами: спаренным 7,62-мм и установленным на башне зенитным калибра 12,7 мм. Боевая масса -13 400 кг. Скорость по шоссе - до 100 км/ч. Запас хода около 1000 км. Экипаж насчитывает троих военнослужащих.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Всего в составе сухопутных имеется более 120 таких боевых машин.

Среди передвигающейся ночью техники на видеокадрах можно также заметить бронетранспортеры Engesa EE-11 Urutu бразильского производства.

В настоящее время колумбийцы эксплуатируют около шести десятков таких БТР с колесной формулой 6х6. Их вес - по 14 т. 

Мощность двигателя - 260 л.с. Максимальная скорость - 105 км/ч. Запас хода - 850 км. Вместимость - 13 человек.

Бронетранспортеры вооружены 7,62-мм пулеметами и значительно проигрывают венесуэльским БТР-80А с 30-мм пушками.

Также колумбийские войска имеют еще более полутора сотен единиц другой бронетехники, например бронетранспортеры Commando, LAV III с 25-мм орудиями и М113, но о том, где сейчас находятся эти боевые машины, пока не сообщается.

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